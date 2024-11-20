19-летний Рожков из «Рубина» выкупит контракт за € 3 млн и перейдёт в «Динамо» — источник

Сообщается, что московский клуб выиграл конкуренцию за футболиста у «Краснодара», «Локомотива», «Спартака». Кроме того, «Рубин» намеревался сохранить игрока. В ближайшее время Рожков подпишет с «Динамо» контракт сроком до декабря 2029 года. Рожков фактически сам выкупит свой контракт у клуба за € 3 млн.