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Нигматуллин подал иск против экс-жены по делу о мошенничестве

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин подал иск на свою экс-супругу, обвиняя ее в незаконном присвоении совместно нажитой недвижимости в Москве и Майами общей стоимостью около 200 миллионов рублей.

Источник: Соцсети

«Информация в СМИ, согласно которой я вместе с адвокатом подготовил заявление о заведении уголовного дела за мошенничество, соответствует действительности. И скажу больше: я его уже сегодня подал. На мой взгляд, состав преступления по статье “Мошенничество” присутствует. Поэтому в данном направлении в дальнейшем продолжат работать компетентные органы», — сообщил Нигматуллин в интервью RT.

Как ранее сообщал Нигматуллин, их брак длился почти три десятилетия. Он предлагал жене оставить за ней четырехкомнатную квартиру в Майами, но, по его словам, Елена выдвинула претензии на все имущество, включая недавно проданную квартиру в Москве, оцененную в 121 миллион рублей.