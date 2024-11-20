Нигматуллин подал иск против экс-жены по делу о мошенничестве

«Информация в СМИ, согласно которой я вместе с адвокатом подготовил заявление о заведении уголовного дела за мошенничество, соответствует действительности. И скажу больше: я его уже сегодня подал. На мой взгляд, состав преступления по статье “Мошенничество” присутствует. Поэтому в данном направлении в дальнейшем продолжат работать компетентные органы», — сообщил Нигматуллин в интервью RT.
Как ранее сообщал Нигматуллин, их брак длился почти три десятилетия. Он предлагал жене оставить за ней четырехкомнатную квартиру в Майами, но, по его словам, Елена выдвинула претензии на все имущество, включая недавно проданную квартиру в Москве, оцененную в 121 миллион рублей.