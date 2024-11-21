Геннадий Орлов рассказал, как премировали футболистов «Зенита» за первое золото в истории

— Бирюков мне рассказывал, что ставка в чемпионском «Зените» была 250 рублей и 100 — за победу.

— А, например, в Донецке получали до тысячи — только потому, что футболисты были устроены шахтёрами. За первое место в союзных республиках щедро одаривали. Игроки же знают всё друг про друга. ЛОМО (Ленинградское оптико-механическое объединение. — Прим. «Чемпионата») пыталось поддерживать команду, но конкурировать с целыми республиками в финансовом плане, естественно, не могло, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.