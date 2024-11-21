«Спартак» победит в дерби, а «Зенит» потеряет очки? Интриги 16-го тура РПЛ

Первый матч тура пройдёт в Казани, куда приедут футболисты «Акрона». Команда Заура Тедеева крайне неудачно играет против соперников из верхней части таблицы. В последнее время дела у «Акрона» складываются не лучшим образом — одна победа в пяти предыдущих турах РПЛ. Обращает на себя внимание то, что клуб из Тольятти достаточно много пропускает (30 голов). «Рубин» находится на седьмой строчке в таблице, но отставание от шестого места составляет восемь очков. Мирлинд Даку не забивает уже больше месяца — в последний раз отличился в начале октября. В этом сезоне «Рубин» уже трижды обыграл «Акрон» (дважды — в Кубке России).