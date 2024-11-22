Акинфеев: Я никогда не тяну время. И посмотрите на наших последних соперников — их вратари съедали по семь минут

— У вас реально ни одной карточки за затяжку?
— Да. Я никогда не тяну время. Зато посмотрите на наших соперников в последних матчах — их вратари съедали по семь минут. Не люблю такой формат игры.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью корреспондентам Sport24 Тиграну Арутюняну и Александру Муйжнеку признался, что никогда умышленно не затягивал время.
— У вас реально ни одной карточки за затяжку?
— Да. Я никогда не тяну время. Зато посмотрите на наших соперников в последних матчах — их вратари съедали по семь минут. Не люблю такой формат игры.