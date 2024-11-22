На Украине лишили Тимощука всех госнаград. Тренер «Зенита» — в компании с Басковым и патриархом Кириллом

При этом Тимощук не сдался и в 2023 году обратился в CAS. В ноябре 2024-го пришло решение — все санкции снять. В УАФ вердиктом остались очень недовольны. «К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким, как Тимощук, не место в украинском футболе», — цитируют ассоциацию заграничные издания.