«Локомотив» развивает молодые таланты, а «Спартак» губит. Когда у красно-белых появится свой Батраков?

«Любопытный опыт, мне было интересно поработать с иностранцами, — вспоминал тренер “Спартак-2” Дмитрий Гунько. — Но привезти хорошего африканца достаточно сложно, поэтому, по моим оценкам, легионеры были плюс-минус того же уровня, что и наши ребята. При этом их нужно было встроить в команду, что очень непросто. Были определенные сложности во взаимодействии и на поле, и в быту».