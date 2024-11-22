«Локомотив» развивает молодые таланты, а «Спартак» губит. Когда у красно-белых появится свой Батраков?

«Спартак» всегда славился воспитанниками, которые играли в клубах по всей стране: Артем Дзюба, Павел Погребняк, Александр Самедов, Дмитрий Торбинский. Но последние годы «Спартак» все меньше доверяет своей молодежи, делая ставку на иностранцев. Почему так происходит?
«Спартак» при Федуне верил в воспитанников. Но насмешил всю страну «русским Месси»
При Федуне в «Спартаке» занимались молодежью, для чего создали вторую команду, игравшую в ФНЛ. Там воспитанники закалялись в играх со взрослыми, а для сохранения места в пердиве — команду разбавляли ветеранами (вроде Дмитрия Кудряшова). И даже привозили иностранцев: в 2017-м «Спартак» закупил сразу пять молодых африканцев, но эксперимент провалился.
«Любопытный опыт, мне было интересно поработать с иностранцами, — вспоминал тренер “Спартак-2” Дмитрий Гунько. — Но привезти хорошего африканца достаточно сложно, поэтому, по моим оценкам, легионеры были плюс-минус того же уровня, что и наши ребята. При этом их нужно было встроить в команду, что очень непросто. Были определенные сложности во взаимодействии и на поле, и в быту».
В 2022-м «Спартак» расформировал вторую команду ради экономии, негласно признав неудачу эксперимента (недавно ее реанимировали во Второй лиге). За годы существования «Спартак-2» не воспитал ни одного лидера, ставшего стабильным игроком основы. Исключение — голкипер Александр Максименко: он проявил себя при Каррере и до сих пор защищает ворота красно-белых.
В остальном можно создать целую команду из талантливых воспитанников, которые не заиграли в «Спартаке», но сравнивались со звездами. Был Денис Давыдов («русский Месси»), Александр Ломовицкий («русский Неймар»), сейчас — Михаил Игнатов («новый Титов»).
Игнатов дебютировал за «Спартак» еще при Массимо Каррере — в сентябре 2018-го в матче Лиги Европы против венского «Рапида». С тех пор Игнатова упрямо сравнивали то с Титовым, то с Черенковым, обещая яркое будущее. Но время прошло, сейчас Игнатову уже 24 года, и он почти не выходит при Станковиче.
Это классическая схема увядания русских талантов в «Спартаке»: сначала их упорно ставят в основу, жертвуя результатом, затем отдают в аренду, где они себя не проявляют. После этого либо за копейки, либо бесплатно отдают клубу РПЛ. Дальше — деградация в низших лигах, медиафутболе и даже завершение карьеры.
Вспомните, где все те молодые таланты, на которых «Спартак» тратил время? Кротов играет за «Черноморец» в ФНЛ, Мелкадзе за грузинского аутсайдера «Колхети-1913», Обухов за ФК «10» в медиалиге, Ломовицкий, Рассказов и Гапонов — сидят на скамейке в клубах РПЛ. Ташаев же и вовсе закончил карьеру в 29 лет.
Символом провала спартаковской молодежи стал Денис Давыдов — его Федун лично прозвал «русским Месси». Давыдов ярко появился при Каррере, создав связку с Кротовым, но с годами опустился ниже товарища. Если Кротов хотя бы остался в ФНЛ, то Денисов играет за московский «Росич» в ЛФК. Фактически в 29 лет «русский Месси» закончил карьеру и выступает за любительский клуб.
Почему молодежь гибнет в «Спартаке»? Тренд продолжается и при Станковиче
Причин неудачной работы с молодежью множество: от нестабильности в руководстве и чехарды тренеров до постоянно меняющегося вектора развития. «Спартак» твердил о важности воспитанников, при этом пачками закупал легионеров среднего качества. Тренеров же подбирал с противоположными идеями — единый тактический стиль, который бы годами соединял академию и взрослую команду, отсутствовал.
В «Спартаке» почти не было тренеров, которые бы делали ставку на молодежь. Красно-белые застряли в ловушке завышенных ожиданий: отказаться от дорогостоящих легионеров — значит отказаться от борьбы за титул. Ведь «Зенит» и «Краснодар» покупают хороших иностранцев — как тягаться с ними воспитанниками? Поэтому «Спартак» каждый год в топе по трансферным тратам, но в таблице остается вне тройки.
Самый явный вектор на молодежь был при Тедеско — тогда средний возраст игроков составлял 22−23 года. «Спартак» считался самой молодой командой РПЛ, при этом занял второе место и выиграл Кубок России. Каким бы нестабильным не был «Спартак» Тедеско, но его достижения — яркое пятно на фоне болота, в котором клуб пребывает после чемпионства Карреры.
При Станковиче же «Спартак» делает ставку на возрастных легионеров старше 25 лет. Вместо того, чтобы наигрывать 20-летнего Павла Мелешина, «Спартак» покупает 32-летнего Виллиана Жозе. Итог: в аренде у Мелешина посыпались голы за «Сочи», а Жозе даже не выходит на замену. И зачем покупался возрастной бразилец?
При Станковиче в глухой запас попали россияне, которые играли до этого: Зиньковский (28 лет), Хлусевич (23 года), Игнатов (24 года), Пруцев (24 года). Вопросов к тренеру масса: Пруцев восхищал прогрессом при Аббаскале, но Станкович им затыкает дыры, делая ставку на люксембуржца Мартинса. А Литвинов остался в основе, но играет центрального защитника, а не опорника, поэтому деградирует.
После Федуна «Спартак» закупает средних легионеров вроде Маркиньоса и Абены, не пуская в состав молодых россиян. Радует прогрессом лишь Умяров, который стабильно выходит в основе и показывает лучший сезон. Но почему это происходит? Ответ прост: на этой позиции в «Спартаке» нет легионера — и альтернативы Умярову почти нет (Мартинс — не чистый опорник).
«Локомотив» — противоположность «Спартака». Сейчас там больше всего молодых россиян в РПЛ, а легионеров — можно пересчитать по пальцам. При этом клуб идет на третьем месте («Спартак» — пятый) и грохнул красно-белых в сентябре со счетом 3:1.
Вместо дорогих легионеров «Локомотив» ищет талантливых россиян. Клуб забрал Глушенкова, который оказался не нужен «Спартаку». В итоге в «Локо» Глушенков стал лучшим ассистентом сезона 23/24 (16 передач) и перешел в «Зенит», где закрепился в статусе вундеркинда.
То же самое с Пиняевым, про которого все знали еще школьником, когда он ездил на просмотр «МЮ». Но российские гранды побаивались его брать — считали неготовым ко взрослому футболу. Но «Локо» рискнул, и это принесло результат. Сейчас Пиняев один из лидеров команды, а купить его, по слухам, хотят «Спартак» и «Зенит».
После неудачного «немецкого» эксперимента «Локомотива» — с Цорном и Рангником — казалось, клуб рассыпался. Но руководство доверилось молодому тренеру Михаилу Галактионову, который хорошо работает с молодежью (он много лет тренировал юношеские сборные России).
«Локомотив» сделал ставку на молодых россиян, создав одну из самых симпатичных команд сезона. И подарил нам Алексея Батракова — главную молодую звезду РПЛ. Пока «Спартак» покупает Абену и Маркиньоса, «Локо» выращивает новые таланты. Поэтому Батраков в «Спартаке» не появится — разве что случайно. А вот молодежь «Спартака», которая уже начинает деградировать, могла бы пробудиться в «Локо». Не зря клуб, по слухам, интересуется Пруцевым и Зиньковским — в Черкизово у них есть будущее.
Денис Лебеденко