Дзюба: Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Роналду

«Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Криштиану [Роналду]. Голы сами себе привозим, так нельзя. Самые лёгкие голы, самые дешёвые — у нас. Нужно это убирать. Проиграли сегодня без вопросов», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».