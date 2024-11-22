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Дзюба: Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Роналду

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал поражение в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:3), отметив нападающего соперников Мирлинда Даку.

Источник: ФК «Акрон»

«Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Криштиану [Роналду]. Голы сами себе привозим, так нельзя. Самые лёгкие голы, самые дешёвые — у нас. Нужно это убирать. Проиграли сегодня без вопросов», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Мирлинд Даку оформил дубль, ещё один мяч на счету Джоэля Фамейе, который реализовал пенальти.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 16 матчей. «Акрон» располагается на девятой строчке, заработав 16 очков. На первом месте находится «Краснодар» (37).

Рубин
3:0
Первый тайм: 2:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
22.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 6496 зрителей
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Заур Тедеев
Голы
Рубин
Мирлинд Даку
10′
Мирлинд Даку
20′
Джоэль Фамейе
88′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
23
Руслан Безруков
63′
27
Алексей Грицаенко
71
Константин Нижегородов
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
5′
8
Богдан Йочич
78′
19
Олег Иванов
24
Никола Чумич
74′
22
Велдин Ходжа
10
Мирлинд Даку
90′
21
Александр Зотов
99
Дардан Шабанхаджай
78′
20
Джоэль Фамейе
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
14
Владимир Хубулов
15
Стефан Лончар
23
Боян Димоски
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
4
Пауло Витор
34′
19
Марат Бокоев
6
Максим Кузьмин
82′
10
Максим Палиенко
7
Кирилл Данилин
58′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
6
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
14
Фолы
13
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь