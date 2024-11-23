Дзюба: те, кто «привез» голы в матче с «Рубином», извинились в раздевалке

«Самое обидное, что “Рубин” ничего такого всерьёз не продемонстрировал. Мы сами себя похоронили.



Это, конечно, катастрофа, но нам надо готовиться к следующим играм, поэтому идём дальше. Потом проанализируем, погорюем. Если бы мы сами себе не “привозили”, всё могло сложиться по‑другому.



Приятно было, что парни, которые “привезли” голы, извинились перед командой в раздевалке. Я считаю, что это хороший знак для нас всех. Мы едины, мы идём до конца, осталось три матча. Если, например, “Спартак” нас без шансов укатал, то с “Рубином” мы сами себя укатали», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».