В РПЛ отреагировали на снегопад в Москве и Подмосковье перед матчами 16-го тура

"В связи с сильным снегопадом, который прогнозируют в Московском регионе, сотрудники Российской премьер-лиги предпринимают необходимые меры для проведения матчей в установленное время. При необходимости эти матчи пройдут с использованием контрастных мячей.
В случае критического ухудшения погодных условий регламент лиги позволяет переносить матчи на резервные даты.
Первая из игр должна пройти на «ВЭБ Арене». На данный момент ситуация спокойная, температура поля — 18 градусов, выпавший на газон снег тает", — говорится в сообщении.
Сегодня в Москве пройдут два матча РПЛ: ЦСКА примет «Ростов», а «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Также «Химки» на своем поле сыграют с «Краснодаром».