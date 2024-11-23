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В РПЛ отреагировали на снегопад в Москве и Подмосковье перед матчами 16-го тура

Пресс-служба РПЛ перед стартом 16-го тура опубликовало сообщение в связи со снегопадом в Москве.

Источник: Спорт-Экспресс
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 16, 23.11.2024, 14:15
ЦСКА
-
Ростов
-

"В связи с сильным снегопадом, который прогнозируют в Московском регионе, сотрудники Российской премьер-лиги предпринимают необходимые меры для проведения матчей в установленное время. При необходимости эти матчи пройдут с использованием контрастных мячей.

В случае критического ухудшения погодных условий регламент лиги позволяет переносить матчи на резервные даты.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 16, 23.11.2024, 18:00
Спартак
-
Локомотив
-

Первая из игр должна пройти на «ВЭБ Арене». На данный момент ситуация спокойная, температура поля — 18 градусов, выпавший на газон снег тает", — говорится в сообщении.

Сегодня в Москве пройдут два матча РПЛ: ЦСКА примет «Ростов», а «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Также «Химки» на своем поле сыграют с «Краснодаром».

ЦСКА
Ростов
Спартак
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь