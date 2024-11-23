В РПЛ отреагировали на снегопад в Москве и Подмосковье перед матчами 16-го тура

"В связи с сильным снегопадом, который прогнозируют в Московском регионе, сотрудники Российской премьер-лиги предпринимают необходимые меры для проведения матчей в установленное время. При необходимости эти матчи пройдут с использованием контрастных мячей.



В случае критического ухудшения погодных условий регламент лиги позволяет переносить матчи на резервные даты.