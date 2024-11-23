ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.