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ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов».

Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 16, 23.11.2024, 14:15
ЦСКА
-
Ростов
-

Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Бистрович, Зделар, Файзуллаев, Мусаев.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Глебов, Щетинин, Комаров, Мохеби, Комличенко, Роналдо.

После 15 сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марко Николича имеют в своём активе 27 очков. «Ростов» набрал 17 очков после аналогичного количества матчей. Команда находится на восьмой строчке.

ЦСКА
Ростов
Премьер-лига: таблица и календарь