«Зенит» мучился в большинстве с худшей командой РПЛ. Все ради огненной концовки

«Оренбург» старался выходить из обороны низом — почти не выносил мяч в борьбу. И при этом у хозяев многое проходило. Вероятно, сказывалось отсутствие у «Зенита» Вендела в центре поля. Можно было предположить, что «Оренбург» просядет после удаления, но команда весьма самоотверженно играла в обороне. Да и в атаке многое получалось. На 57-й минуте Сидоров пробил из отличной позиции в сантиметрах от девятки. А на 69-й уже Марин убежал в контратаку и пробил в перекладину.