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«Зенит» мучился в большинстве с худшей командой РПЛ. Все ради огненной концовки

«Оренбург» едва не сотворил чудо.

Источник: ФК "Зенит"
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 16, 23.11.2024, 12:00
Оренбург
0
Зенит
1

Матч в 12:00 по московскому времени — это всегда непривычно. Об этом говорил в том числе полузащитник «Зенита» Ерохин перед матчем в Оренбурге, где по местному времени встреча стартовала в 14:00.

Будто из-за раннего начала в матче что-то сбоило. Причём как удары шли мимо ворот первые 30 минут, так и с трансляцией происходило что-то странное. Телевизионщики напутали с графикой, прилепив логотип «Спартака» к расстановке и «Оренбурга», и «Зенита».

Источник: Кадр из трансляции

Явно что-то напутал и Коваленко. Полузащитник четыре месяца назад перешёл в «Оренбург» как раз из «Зенита», а теперь получил две жёлтые карточки в первом тайме. Обе — по делу. Чуть удивила реакция хавбека — настолько спокойная, что это отметили даже в трансляции.

Новость

Что касается других игроков «Оренбурга» с зенитовским прошлым (Хотулёв, Прохин, Михайлов), они не попали в заявку по разным причинам. Например, Прохин — из-за удаления в прошлом туре. О связях «Оренбурга» и «Зенита» говорят давно, но тут тяжело отделить догадки от реального положения дел.

Будет справедливо отметить, что «Оренбург» был явно настроен на результат. Пускай хозяева могли пропустить уже на первой минуте, но в целом натурально рубились. Настолько смело шли в единоборства, что уже по итогам первых пяти минут Алип прихрамывал, а Педро получил по лицу и его щёку пришлось заклеивать пластырем.

Источник: ФК "Зенит"

«Оренбург» старался выходить из обороны низом — почти не выносил мяч в борьбу. И при этом у хозяев многое проходило. Вероятно, сказывалось отсутствие у «Зенита» Вендела в центре поля. Можно было предположить, что «Оренбург» просядет после удаления, но команда весьма самоотверженно играла в обороне. Да и в атаке многое получалось. На 57-й минуте Сидоров пробил из отличной позиции в сантиметрах от девятки. А на 69-й уже Марин убежал в контратаку и пробил в перекладину.

Второй тайм получился достаточно сумбурным и открытым. Вратарь «Зенита» Адамов дважды тащил удары в створ с близкого расстояния, но острого угла. Гости тоже часто заходили в опасные зоны, но их удары либо накрывали защитники, либо мяч шёл мимо ворот.

В конце матча «Зенит» придавил соперника, и уже гостям моментами везло. Например, после удара Мантуана на 88-й минуте, когда мяч прошёл рядом со штангой. А ещё через три минуты «Зенит» всё-таки забил, но гол Гонду отменили из-за офсайда.

Источник: Кадр из трансляции

И всё же на 90+6-й минуте гости дожали соперника: навес Алипа с фланга и удар головой Ерохина. Этот гол оказался единственным в матче.

Чемпион России с огромным трудом и минимальным счётом переиграл последнюю команду РПЛ. «Зенит» обошёл на два очка «Краснодар», у которого сегодня же состоится матч с «Химками».

Автор: Григорий Телингатер

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Ерохин
(Нуралы Алип)
90+6′
Составы команд
Оренбург
99
Николай Сысуев
8
Иван Башич
38
Артем Касимов
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
18
Александр Коваленко
31′
38′
81
Максим Сидоров
35
Казымджан Караташ
79′
31
Георгий Зотов
80
Джимми Марин
89′
16
Хорди Томпсон
9
Брайан Мансилья
89′
96
Алексей Барановский
10
Саид Сахархизан
57′
20
Дмитрий Рыбчинский
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
25
Страхиня Эракович
42′
31
Густаво Мантуан
17
Андрей Мостовой
60′
32
Лусиано Гонду
67
Максим Глушенков
79′
21
Александр Ерохин
7
Александр Соболев
19′
46′
30
Матео Кассьерра
24
Педро
79′
9
Виктор Гимарайнс Артур
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
13
Фолы
4
3
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь