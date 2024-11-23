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Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом» в матче 16-го тура РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в матче с «Оренбургом» (1:0) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Единственный мяч в игре был забит на 90+6-й минуте встречи.

«Очень сложно складывалась для нас игра несмотря на то, что мы получили численное преимущество. Тем не менее, острые моменты создавать было непросто, “Оренбург” очень хорошо оборонялся. Стандартные положения — здесь мы тоже не так много остроты создавали, к сожалению.

Стоит отдать должное “Оренбургу”, очень хорошо и остро контратаковали и в равных составах, и в меньшинстве. Поэтому для нас это, конечно, очень важная победа.

Забили мяч, эмоционально порадовались, а его отменили. Но, тем не менее, ребята с удвоенной энергией побежали вперед несмотря на то, что времени не так много оставалось, и смогли забить этот мяч — очень важный для нас.

Плотность в верху турнирной таблицы очень большая, и потеря очков нежелательна, безусловно, в борьбе за первое место», — приводит слова Семака пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

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