Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом» в матче 16-го тура РПЛ

«Очень сложно складывалась для нас игра несмотря на то, что мы получили численное преимущество. Тем не менее, острые моменты создавать было непросто, “Оренбург” очень хорошо оборонялся. Стандартные положения — здесь мы тоже не так много остроты создавали, к сожалению.



Стоит отдать должное “Оренбургу”, очень хорошо и остро контратаковали и в равных составах, и в меньшинстве. Поэтому для нас это, конечно, очень важная победа.



Забили мяч, эмоционально порадовались, а его отменили. Но, тем не менее, ребята с удвоенной энергией побежали вперед несмотря на то, что времени не так много оставалось, и смогли забить этот мяч — очень важный для нас.



Плотность в верху турнирной таблицы очень большая, и потеря очков нежелательна, безусловно, в борьбе за первое место», — приводит слова Семака пресс-служба клуба на своём официальном сайте.