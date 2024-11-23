Соболев после ухода из «Спартака» нанес в РПЛ всего два удара

Форвард вышел в стартовом составе своей команды на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», провел на поле 45 минут, получил желтую карточку за споры с арбитром, после чего в перерыве был заменен. Всего за девять матчей в составе «Зенита» в РПЛ Соболев нанес два удара в створ ворот соперников.