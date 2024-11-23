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Соболев после ухода из «Спартака» нанес в РПЛ всего два удара

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев провел девятый матч за петербургский клуб без результативных действий.

Источник: ФК "Зенит"

Форвард вышел в стартовом составе своей команды на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», провел на поле 45 минут, получил желтую карточку за споры с арбитром, после чего в перерыве был заменен. Всего за девять матчей в составе «Зенита» в РПЛ Соболев нанес два удара в створ ворот соперников.

Игра «Оренбург» — «Зенит» прошла на стадионе «Газовик» и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на шестой компенсированной ко второму тайму минуте с передачи защитника Нуралы Алипа забил Александр Ерохин.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша РПЛ против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле в футболке красно-белых.

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Ерохин
(Нуралы Алип)
90+6′
Составы команд
Оренбург
99
Николай Сысуев
8
Иван Башич
38
Артем Касимов
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
18
Александр Коваленко
31′
38′
81
Максим Сидоров
35
Казымджан Караташ
79′
31
Георгий Зотов
80
Джимми Марин
89′
16
Хорди Томпсон
9
Брайан Мансилья
89′
96
Алексей Барановский
10
Саид Сахархизан
57′
20
Дмитрий Рыбчинский
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
25
Страхиня Эракович
42′
31
Густаво Мантуан
17
Андрей Мостовой
60′
32
Лусиано Гонду
67
Максим Глушенков
79′
21
Александр Ерохин
7
Александр Соболев
19′
46′
30
Матео Кассьерра
24
Педро
79′
9
Виктор Гимарайнс Артур
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
15
Фолы
4
3
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Оренбург
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь