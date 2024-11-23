«Первый тайм сыграли на троечку, второй тайм на четверочку. Многие вещи можно было делать лучше. Надо было играть лучше в первом тайме, но больших проблем не было. Надо было улучшить игру с мячом, мяч медленно ходил, поэтому ЦСКА успевал перекрывать зоны.
Коррективы в перерыве внесли и во владении мячом, и в интенсивности отбора. Провели много времени на чужой половине поля, мяч стал быстрее ходить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в игре с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные обыграли ЦСКА со счётом 2:1.
«Первый тайм сыграли на троечку, второй тайм на четверочку. Многие вещи можно было делать лучше. Надо было играть лучше в первом тайме, но больших проблем не было. Надо было улучшить игру с мячом, мяч медленно ходил, поэтому ЦСКА успевал перекрывать зоны.
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 14:15 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 6751 зритель
Главные тренеры
Марко Николич
Валерий Карпин
Голы
ЦСКА
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
(Тамерлан Мусаев)
4′
Ростов
Егор Голенков
(Николай Комличенко)
77′
Егор Голенков
90′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
5
Саша Зделар
90′
10
Иван Обляков
21
Аббосбек Файзуллаев
25
Кристиян Бистрович
3
Данил Круговой
48′
87′
19
Рифат Жемалетдинов
11
Тамерлан Мусаев
87′
9
Сауль Гуарирапа
Ростов
1
Рустам Ятимов
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
9
Мохаммад Мохебби
15
Данил Глебов
87
Андрей Лангович
3
Умар Сако
65′
4
Виктор Мелехин
10
Кирилл Щетинин
65′
18
Константин Кучаев
70′
62
Иван Комаров
75′
19
Хорен Байрамян
7
Роналдо
75′
69
Егор Голенков
90′
27
Николай Комличенко
90′
11
Алексей Сутормин
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
19
Фолы
8
3
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти