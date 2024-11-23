Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в игре с ЦСКА

«Первый тайм сыграли на троечку, второй тайм на четверочку. Многие вещи можно было делать лучше. Надо было играть лучше в первом тайме, но больших проблем не было. Надо было улучшить игру с мячом, мяч медленно ходил, поэтому ЦСКА успевал перекрывать зоны.



Коррективы в перерыве внесли и во владении мячом, и в интенсивности отбора. Провели много времени на чужой половине поля, мяч стал быстрее ходить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.