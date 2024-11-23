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Хавбек ЦСКА Мухин ответил на вопрос о своём здоровье. Он не играет с октября 2023 года

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал, когда сможет вернуться к играм за клуб.

Источник: Чемпионат.com

— Как здоровье?

 — Отлично!

— Когда играть будете?

 — Скоро, — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 23-летний спортсмен не выступает с 2023 года. Он получил травму в октябре того года, врачи диагностировали у Мухина разрыв передней крестообразной связки. 6 ноября стало известно, что полузащитник успешно перенёс операцию в Италии. Также сообщалось, что Мухин сможет вернуться к игре не раньше мая.

Максим в прошлом сезоне провёл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

ЦСКА