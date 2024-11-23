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Андрей Аршавин: нет ощущения, что в игре «Зенита» есть лёгкость

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре санкт-петербургского «Зенита» в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 23 ноября, сине-бело-голубые на выезде обыграли «Оренбург» со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 90+6-й минуте забил полузащитник Александр Ерохин.

«Нет ощущения, что в игре “Зенита” есть лёгкость. Команда отрезками играет очень натужно, но набирает очки. Надеюсь, что ощущение от игры изменится, а если изменится, то в лучшую сторону. Именно поэтому “Зенит” наберёт как минимум столько же очков, что позволит занять первое место по итогам сезона», — приводит слова Аршавина Metaratings.

После 16 сыгранных матчей санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков.

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Ерохин
(Нуралы Алип)
90+6′
Составы команд
Оренбург
99
Николай Сысуев
8
Иван Башич
38
Артем Касимов
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
18
Александр Коваленко
31′
38′
81
Максим Сидоров
35
Казымджан Караташ
79′
31
Георгий Зотов
80
Джимми Марин
89′
16
Хорди Томпсон
9
Брайан Мансилья
89′
96
Алексей Барановский
10
Саид Сахархизан
57′
20
Дмитрий Рыбчинский
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
25
Страхиня Эракович
42′
31
Густаво Мантуан
17
Андрей Мостовой
60′
32
Лусиано Гонду
67
Максим Глушенков
79′
21
Александр Ерохин
7
Александр Соболев
19′
46′
30
Матео Кассьерра
24
Педро
79′
9
Виктор Гимарайнс Артур
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
13
Фолы
4
3
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
Зенит