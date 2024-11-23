Андрей Аршавин: нет ощущения, что в игре «Зенита» есть лёгкость

«Нет ощущения, что в игре “Зенита” есть лёгкость. Команда отрезками играет очень натужно, но набирает очки. Надеюсь, что ощущение от игры изменится, а если изменится, то в лучшую сторону. Именно поэтому “Зенит” наберёт как минимум столько же очков, что позволит занять первое место по итогам сезона», — приводит слова Аршавина Metaratings.