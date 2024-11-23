Николич взял на себя ответственность за поражение ЦСКА от «Ростова»

«Очень плохой результат, все расстроены, тут нечего добавить. Хороший первый тайм, но надо было реализовывать все свои моменты и спокойно доводить игру до конца. Во втором тайме ничего страшного не было. Но не понимаю, зачем мы торопились, когда владели мячом, а “Ростов” спускался ниже. Нужно было не спешить и ждать возможности идти вперед. Нам необходимо много работать над психологией команды. Но только один человек ответственен за сегодняшний результат, виноват в нем — это я. Понимаю, как исправить это в будущем, но не буду обсуждать публично», —.