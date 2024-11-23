Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Николич взял на себя ответственность за поражение ЦСКА от «Ростова»

Николич заявил, что он виноват в поражении ЦСКА от «Ростова» в матче РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Марко Николич заявил, что только он виноват в поражении команды в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», его слова приводятся на сайте ЦСКА.

В субботу ЦСКА дома проиграл «Ростову» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:2.

«Очень плохой результат, все расстроены, тут нечего добавить. Хороший первый тайм, но надо было реализовывать все свои моменты и спокойно доводить игру до конца. Во втором тайме ничего страшного не было. Но не понимаю, зачем мы торопились, когда владели мячом, а “Ростов” спускался ниже. Нужно было не спешить и ждать возможности идти вперед. Нам необходимо много работать над психологией команды. Но только один человек ответственен за сегодняшний результат, виноват в нем — это я. Понимаю, как исправить это в будущем, но не буду обсуждать публично», —.

В следующем туре команда Николича 30 ноября примет казанский «Рубин».

ЦСКА
1:2
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 14:15 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 6751 зритель
Главные тренеры
Марко Николич
Валерий Карпин
Голы
ЦСКА
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
(Тамерлан Мусаев)
4′
Ростов
Егор Голенков
(Николай Комличенко)
77′
Егор Голенков
90′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
5
Саша Зделар
90+1′
10
Иван Обляков
21
Аббосбек Файзуллаев
25
Кристиян Бистрович
3
Данил Круговой
48′
87′
19
Рифат Жемалетдинов
11
Тамерлан Мусаев
87′
9
Сауль Гуарирапа
Ростов
1
Рустам Ятимов
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
9
Мохаммад Мохебби
15
Данил Глебов
87
Андрей Лангович
3
Умар Сако
65′
4
Виктор Мелехин
10
Кирилл Щетинин
65′
18
Константин Кучаев
70′
62
Иван Комаров
75′
19
Хорен Байрамян
7
Роналдо
75′
69
Егор Голенков
90+2′
27
Николай Комличенко
90′
11
Алексей Сутормин
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
19
Фолы
8
3
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Ростов
Премьер-лига: таблица и календарь