«С первых минут». В России высказались о героизме Алипа в матче РПЛ

«Я видел по глазам ребят, что вообще никто не опустил руки. Все горели тем, чтобы забить победный гол. Думаю, за счет этого настроя, и того, что бились до конца, до последней минуты, все вместе. Тот же Нурик, который с первых минут играл с травмой, можно сказать, на одной ноге, сделал голевую передачу. Все красавцы сегодня», — сказал он клубной пресс-службе.