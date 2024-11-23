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«С первых минут». В России высказались о героизме Алипа в матче РПЛ

Автор победного гола в составе «Зенита» Александр Ерохин высказался о матче с «Оренбургом» (1:0). Голевую передачу ему вырезал казахстанский защитник Нуралы Алип, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Зенит"

«Я видел по глазам ребят, что вообще никто не опустил руки. Все горели тем, чтобы забить победный гол. Думаю, за счет этого настроя, и того, что бились до конца, до последней минуты, все вместе. Тот же Нурик, который с первых минут играл с травмой, можно сказать, на одной ноге, сделал голевую передачу. Все красавцы сегодня», — сказал он клубной пресс-службе.

Напомним, что «Зенит» едва не потерял очки в гостях с последней командой турнирной таблицы РПЛ, но на 96-й минуте Ерохин сумел забить победный мяч с передачи Алипа.

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Ерохин
(Нуралы Алип)
90+6′
Составы команд
Оренбург
99
Николай Сысуев
8
Иван Башич
38
Артем Касимов
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
18
Александр Коваленко
31′
38′
81
Максим Сидоров
35
Казымджан Караташ
79′
31
Георгий Зотов
80
Джимми Марин
89′
16
Хорди Томпсон
9
Брайан Мансилья
89′
96
Алексей Барановский
10
Саид Сахархизан
57′
20
Дмитрий Рыбчинский
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
25
Страхиня Эракович
42′
31
Густаво Мантуан
17
Андрей Мостовой
60′
32
Лусиано Гонду
67
Максим Глушенков
79′
21
Александр Ерохин
7
Александр Соболев
19′
46′
30
Матео Кассьерра
24
Педро
79′
9
Виктор Гимарайнс Артур
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
13
Фолы
4
3
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь