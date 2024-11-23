«С первых минут». В России высказались о героизме Алипа в матче РПЛ

«Я видел по глазам ребят, что вообще никто не опустил руки. Все горели тем, чтобы забить победный гол. Думаю, за счет этого настроя, и того, что бились до конца, до последней минуты, все вместе. Тот же Нурик, который с первых минут играл с травмой, можно сказать, на одной ноге, сделал голевую передачу. Все красавцы сегодня», — сказал он клубной пресс-службе.
Напомним, что «Зенит» едва не потерял очки в гостях с последней командой турнирной таблицы РПЛ, но на 96-й минуте Ерохин сумел забить победный мяч с передачи Алипа.