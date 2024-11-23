«Краснодар», что это было?! Упустили первое место после дикой концовки с аутсайдером

Чуть позже Артига удивил тем, что снял с игры Мирзова. Это решение удивило и самого Резиуана, который не понимал, почему тренер поступил таким образом. С учётом того, что «Химкам» нужно было отыгрываться, им не помешал бы футболист, способный на нестандартные ходы. Тем более Резиуан смотрелся явно не хуже того же Зелимхана Бакаева.