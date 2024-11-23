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«Спартак» разорвал «Локомотив» пятью голами! Эпохальный покер Угальде!

Впервые в XXI веке игрок «Спартака» забил четыре гола в одном матче РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» и «Локомотив» выдали суперрезультативное дерби, а Угальде, вероятно, лучший матч в карьере. Красно-белые крупно победили благодаря покеру костариканца и сократили отставание от железнодорожников до трёх очков.

Вопреки первоначальной информации в дерби смог принять участие Бабич, поэтому Деяну Станковичу не пришлось выпускать в центре обороны «огнеопасный» дуэт Абена — Дуарте. Суринамец остался на скамейке. У «Локомотива» вернулся в основу Воробьёв, который в прошлом туре впервые в этом сезоне РПЛ остался в запасе и вышел только на замену.

«Спартак» с первых минут забрал себе мяч, а «Локомотив» не настаивал на борьбе за владение и защищался средним блоком по схеме 4−4−2. Впереди Воробьёв с Батраковым делили между собой в прессинге двух центральных защитников и опорника красно-белых Умярова. Темп игры поначалу не потрясал воображения. Спартаковцы неторопливо катали мяч сзади, и ничто не предвещало быстрого гола. Но «Локомотив» сам себе привозил моменты. Сначала Ньямси завозился в штрафной и допустил потерю под давлением — так состоялся первый удар в матче от Денисова.

На 10-й минуте вратарь Лантратов и вовсе совершил дичайший «привоз»! Получив пас от Монтеса при розыгрыше от ворот, кипер «Локомотива» слишком долго думал и сделал лишний шаг, чтобы подстроиться под мяч. В результате полетевший в прессинг Угальде успел выставить ногу и заблокировать вынос. Костариканец забил, наверное, самый курьёзный гол в своей карьере. Это был первый удар в створ.

Дурацкий гол подбил железнодорожников. Требовалось перестраиваться и забирать владение, а команда Михаила Галактионова не понимала, что ей делать. «Спартак» же поймал свою волну. Маркиньос за счёт широкой позиции слева растягивал оборону «Локомотива» и вскоре сделал своё первое результативное действие в сезоне РПЛ. С его классного кросса должен был забивать ещё Мартинс, но хавбек простил гостей. А в середине первого тайма защитники «Локо» снова преподнесли подарок спартаковцам — зазевались при ауте соперника, с которого пошла голевая атака. Ньямси не заблокировал передачу Маркиньоса, Монтес потерял за спиной Угальде. Костариканец ударом в падении оформил дубль.

«Локомотив» только на 26-й минуте смог пробить по воротам «Спартака», успешно возвращавшего себе мяч, а до перерыва свой лучший момент создал уже при счёте 3:0. Воробьёв пробил головой в штангу. В эпизоде с третьим голом спартаковцы уже сами развалили оборону железнодорожников. Выигранный центр поля, тонкий разрезающий пас Мартинса и безупречная реализация выхода один на один от избежавшего офсайда Угальде: вот как костариканец сотворил хет-трик за какие-то полчаса и вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ с 11 голами. Он обошёл неудачно отыгравшего тайм и запомнившегося разве что грубым подкатом Батракова.

Галактионов в перерыве ответил на хет-трик Угальде своим «хет-триком» из замен — сделал сразу тройную. Видимо, по мнению тренера «Локомотива», больше остальных полевых игроков команды матч провалили Ненахов, Карпукас и Воробьёв. Этих трое уступили свои места на поле Пиняеву, Сарвели и Сулейманову. В результате перестановок Батраков опустился глубже, а Самошников превратился из флангового хавбека в защитника.

И одна из этих замен сработала уже на 54-й минуте! Пиняев забил впервые в РПЛ с 1-го тура. Виновником этого гола можно считать Барко, который отдал слишком рискованный пас в центре поля. Мяч в результате сумасшедшего подката Сильянова попал к Пиняеву, и вингер сборной России классно решил эпизод. Влетел в штрафную, пробил в дальний нижний угол.

Не сказать чтобы «Локомотив» задавил «Спартак», который вроде бы контролировал игру. Но железнодорожники реализовали свои первые же два момента во втором тайме. Просто невероятно! В ходе второй голевой атаки команды Галактионова у хозяев почему-то выпал весь левый фланг. Красно-зелёные получили численное преимущество, Рябчук опоздал, пытаясь заблокировать кросс Сарвели, а от рук игравшего на перехвате Максименко мяч попал в плечо Ньямси. И влетел в сетку. Удивительный гол.

«Локомотив» возвратил к жизни интригу, с которой успели попрощаться, и был близок к самому крутому камбэку сезона. Но всё же скорее «Спартак» наиграл на четвёртый гол, чем железнодорожники на третий. Тот же Маркиньос мог стать автором и ещё одной голевой передачи, и забитого мяча. В конце концов, все вопросы об исходе дерби снял неудержимый Угальде. Костариканец оформил покер после многоходовой комбинации красно-белых. Лантратов сотворил один сейв, а на второе спасение его сил не хватило.

К «Спартаку» вернулся его кураж, и на 80-й минуте команда Станковича опять превратила свою победу в крупную. Хозяева сполна воспользовались недостатком скорости у центральных защитников раскрывшегося «Локо». Забивая пятый гол, красно-белые избежали офсайда из-за позиции Монтеса. Спартаковцы придумали стенку на третьего, и Угальде вырезал голевую передачу на Барко.

Угальде стал первым игроком «Спартака» с 1998 года, оформившим покер в чемпионате России. Тогда четыре гола в одном матче забил Ширко.

Анатолий Романов

Спартак
5:2
Первый тайм: 3:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Манфред Угальде
10′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
21′
Манфред Угальде
34′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
73′
Эсекиэль Барко
(Манфред Угальде)
80′
Локомотив
Сергей Пиняев
(Александр Сильянов)
55′
Жерзино Ньямси
63′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
50′
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
28
Даниил Зорин
35
Кристофер Мартинс
62′
71′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
90′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
71′
25
Данил Пруцев
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
41′
23
Сесар Монтес
42′
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85′
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
47′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
60′
14
Никита Салтыков
83
Алексей Батраков
69′
79′
7
Эдгар Севикян
93
Артем Карпукас
47′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
47′
99
Тимур Сулейманов
67′
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
10
14
Фолы
18
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь