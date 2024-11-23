«Спартак» разорвал «Локомотив» пятью голами! Эпохальный покер Угальде!

«Локомотив» возвратил к жизни интригу, с которой успели попрощаться, и был близок к самому крутому камбэку сезона. Но всё же скорее «Спартак» наиграл на четвёртый гол, чем железнодорожники на третий. Тот же Маркиньос мог стать автором и ещё одной голевой передачи, и забитого мяча. В конце концов, все вопросы об исходе дерби снял неудержимый Угальде. Костариканец оформил покер после многоходовой комбинации красно-белых. Лантратов сотворил один сейв, а на второе спасение его сил не хватило.