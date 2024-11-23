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Галактионов высказался о разгроме «Локомотива» от «Спартака» со счётом 2:5

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:5).

Источник: Чемпионат.com

«В первом тайме мы были не похожи сами на себя. Нам необходимо быть более агрессивными. Мы пребывали в прострации. Очень быстрый мяч в наши ворота, он команду ошарашил. Очень неприятно. Нужно было возвращаться в игру после 0:3. Честь и хвала ребятам, что попытались вернуться. Четвёртый гол нас прибил», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка.

Спартак
5:2
Первый тайм: 3:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Манфред Угальде
10′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
21′
Манфред Угальде
34′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
73′
Эсекиэль Барко
(Манфред Угальде)
80′
Локомотив
Сергей Пиняев
(Александр Сильянов)
55′
Жерзино Ньямси
63′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
50′
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
28
Даниил Зорин
35
Кристофер Мартинс
62′
71′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
90′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
71′
25
Данил Пруцев
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
41′
23
Сесар Монтес
42′
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85′
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
47′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
60′
14
Никита Салтыков
83
Алексей Батраков
69′
79′
7
Эдгар Севикян
93
Артем Карпукас
47′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
47′
99
Тимур Сулейманов
67′
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
10
14
Фолы
18
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь