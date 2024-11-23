Галактионов высказался о разгроме «Локомотива» от «Спартака» со счётом 2:5

«В первом тайме мы были не похожи сами на себя. Нам необходимо быть более агрессивными. Мы пребывали в прострации. Очень быстрый мяч в наши ворота, он команду ошарашил. Очень неприятно. Нужно было возвращаться в игру после 0:3. Честь и хвала ребятам, что попытались вернуться. Четвёртый гол нас прибил», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.