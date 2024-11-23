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Галактионов: класс Угальде определил исход матча со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Красно-белые разгромили железнодорожников со счётом 5:2. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Угальде — игрок высокого класса, его класс предопределил исход игры. Мы акцентировали внимание на его сильных качествах, но не смогли с ним справиться. Он доставил нам очень много проблем», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник железнодорожников Жерзино Ньямси отыграл второй мяч. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.

Спартак
5:2
Первый тайм: 3:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Манфред Угальде
10′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
21′
Манфред Угальде
34′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
73′
Эсекиэль Барко
(Манфред Угальде)
80′
Локомотив
Сергей Пиняев
(Александр Сильянов)
55′
Жерзино Ньямси
63′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
50′
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
28
Даниил Зорин
35
Кристофер Мартинс
62′
71′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
90′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
71′
25
Данил Пруцев
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
41′
23
Сесар Монтес
42′
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85′
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
47′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
60′
14
Никита Салтыков
83
Алексей Батраков
69′
79′
7
Эдгар Севикян
93
Артем Карпукас
47′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
47′
99
Тимур Сулейманов
67′
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
10
14
Фолы
18
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь