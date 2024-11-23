Деян Станкович высказался о разгромной победе «Спартака» над «Локомотивом» со счётом 5:2

«Такие поражения, как было в прошлом матче с “Локо”, должны быть уроком. Тот матч был очень болезненным для нас и тяжёлым. Ребята это осознавали, вспоминали. Эта неделя прошла продуктивно. Важно понимать и осознавать эти моменты, нам надо поднимать уровень ответственности и агрессивности. Ребята смогли реализовать то, что мы задумывали», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.