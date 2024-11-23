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Червиченко: Угальде мастерски выбирает позицию, но за € 15 млн больше нравится Кордоба

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающем красно-белых Манфреде Угальде.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 23 ноября, «Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 5:2 в матче 16-го тура РПЛ. Угальде отметился покером.

«Те, кто продал Угальде за такие деньги, могут выдохнуть. Скорее всего, им ещё раз удастся нажиться на “Спартаке”. Это опять ситуации, когда он оказывается перед воротами. Угальде мастерски выбирает позицию и не промахивается. У него хорошее голевое чутьё. Залетает — молодец. Но за € 15 млн мне больше нравится Кордоба. Сегодня Угальде может забить четыре, а потом три матча подряд ничего, Кордоба более стабилен. Но сегодня нападающий “Спартака” стал настоящей головной болью для “Локомотива”, три из четырёх мячей — ошибки защитников», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Спартак
5:2
Первый тайм: 3:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 20125 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Манфред Угальде
10′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
21′
Манфред Угальде
34′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
73′
Эсекиэль Барко
(Манфред Угальде)
80′
Локомотив
Сергей Пиняев
(Александр Сильянов)
55′
Жерзино Ньямси
63′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
50′
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
28
Даниил Зорин
35
Кристофер Мартинс
62′
70′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
90′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
70′
25
Данил Пруцев
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
41′
23
Сесар Монтес
42′
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85′
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
46′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
60′
14
Никита Салтыков
83
Алексей Батраков
69′
79′
7
Эдгар Севикян
93
Артем Карпукас
46′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
46′
99
Тимур Сулейманов
67′
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
10
14
Фолы
18
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь