Защитник «Спартака» Бабич высказался о победе над «Локомотивом»

«Ещё в первом тайме было много моментов, могли забивать больше. В начале второго мы не справились с настроением “Локомотива”, с этой агрессивностью. И позволили им быстро забить два мяча. Возможно, повлияли оба фактора — психология и тактические перестановки “Локомотива”. Сейчас нам главное справиться с ментальностью и не позволять сопернику иметь такие моменты», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.