Угальде — об ошибке Лантратова: мы проговаривали, что нужно оказывать давление на вратаря

— Если не прессинговать, не забьёшь. Это был план на игру, тренер проговаривал, что нужно прессинговать, оказывать давление на вратаря. Мне показалось, что в этом моменте нужно это попробовать, — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.