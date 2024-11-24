Гурцкая: Слишкович не должен работать в РПЛ, у него нет портфолио

«Действительно, есть те, кто не должен работать в РПЛ, — я имею в виду иностранцев. Например, Владимир Слишкович. У него нет портфолио. Да, он сын крутого футболиста, смотрел много футбола. Но задаю вопрос — что ты делал четыре года в Питере перед переходом в “Спартак”?



Что ты там делал, чтобы получить место в “Спартаке”? Никто не знает, какой у него тренерский штаб, что он умеет. В этой ситуации я поддерживаю российских тренеров. Но у остальных тренеров-иностранцев в РПЛ есть высокая квалификация», — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».