Гурцкая: Слишкович не должен работать в РПЛ, у него нет портфолио

«Действительно, есть те, кто не должен работать в РПЛ, — я имею в виду иностранцев. Например, Владимир Слишкович. У него нет портфолио. Да, он сын крутого футболиста, смотрел много футбола. Но задаю вопрос — что ты делал четыре года в Питере перед переходом в “Спартак”?
Что ты там делал, чтобы получить место в “Спартаке”? Никто не знает, какой у него тренерский штаб, что он умеет. В этой ситуации я поддерживаю российских тренеров. Но у остальных тренеров-иностранцев в РПЛ есть высокая квалификация», — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».
После 16 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 30 ноября, начало — в 14:00 мск.