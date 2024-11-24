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Оформивший покер Угальде передал игровую футболку в музей «Спартака»

Угальде передал футболку в музей «Спартака» после дерби с «Локомотивом».

27

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде передал свою игровую футболку в музей клуба после матча 16-го тура чемпионата России по футболу против столичного «Локомотива», сообщается в Telegram-канале «красно-белых».

Встреча в субботу завершилась со счетом 5:2 в пользу «Спартака». Угальде оформил покер и стал первым игроком команды за 26 лет, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России. В предыдущий раз это удалось Александру Ширко в 1998 году.

«Сразу после исторического вечера Манфред Угальде передал свою игровую футболку в музей клуба! Мяч с дерби же Мэнни отправит дедушке в Коста-Рику — он хранит все его трофеи», — говорится в заявлении.

Угальде стал четвертым футболистом в российской истории «Спартака», забившим четыре гола в одном матче. В 1994 году это удалось сделать Валерию Масалитину и Андрею Тихонову.

Спартак
5:2
Первый тайм: 3:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 20125 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Манфред Угальде
10′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
21′
Манфред Угальде
34′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
73′
Эсекиэль Барко
(Манфред Угальде)
80′
Локомотив
Сергей Пиняев
(Александр Сильянов)
55′
Жерзино Ньямси
63′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
50′
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
28
Даниил Зорин
35
Кристофер Мартинс
62′
70′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
90′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
70′
25
Данил Пруцев
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
41′
23
Сесар Монтес
42′
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85′
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
46′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
60′
14
Никита Салтыков
83
Алексей Батраков
69′
79′
7
Эдгар Севикян
93
Артем Карпукас
46′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
46′
99
Тимур Сулейманов
67′
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
10
14
Фолы
18
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь