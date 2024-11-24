Оформивший покер Угальде передал игровую футболку в музей «Спартака»

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде передал свою игровую футболку в музей клуба после матча 16-го тура чемпионата России по футболу против столичного «Локомотива», сообщается в Telegram-канале «красно-белых».
Встреча в субботу завершилась со счетом 5:2 в пользу «Спартака». Угальде оформил покер и стал первым игроком команды за 26 лет, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России. В предыдущий раз это удалось Александру Ширко в 1998 году.
«Сразу после исторического вечера Манфред Угальде передал свою игровую футболку в музей клуба! Мяч с дерби же Мэнни отправит дедушке в Коста-Рику — он хранит все его трофеи», — говорится в заявлении.
Угальде стал четвертым футболистом в российской истории «Спартака», забившим четыре гола в одном матче. В 1994 году это удалось сделать Валерию Масалитину и Андрею Тихонову.