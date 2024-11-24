Оформивший покер Угальде передал игровую футболку в музей «Спартака»

Встреча в субботу завершилась со счетом 5:2 в пользу «Спартака». Угальде оформил покер и стал первым игроком команды за 26 лет, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России. В предыдущий раз это удалось Александру Ширко в 1998 году.