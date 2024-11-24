Радимов: у Батракова был нулевой КПД в матче со «Спартаком»

«Мог ли “Локомотив” вытащить этот матч? Конечно. Когда ты с 0:3 делаешь 2:3, у тебя появляется психологическое преимущество. Но “Локомотив” сам уступил эту инициативу глупыми нарушениями. “Спартак” тут же провёл две замены, сбил ритм, вернулся в игру и дальше довёл дело до того, что забил четвёртый, и всё было решено. “Спартак” в этом матче очень здорово сыграл против Батракова. В каких то моментах в определённых зонах его принимал Умяров и не давал вообще ничего делать. Более того, он вывел его из себя. В других моментах Мартинс был ему помехой в середине поля. Батраков проделал огромный объём работы в этом матче, но КПД у него был нулевой. Вот, кстати, для следующих игр — как справляться с Батраковым. “Спартак” сыграл очень строго, с горящими глазами, полная концентрация, не побежали с шашками наголо. Станкович сделал работу над ошибками, видно, как они на флангах всё перекрыли. Как мне кажется, Галактионов сделал ошибку, не выпустив сразу Пиняева, который в матче первого круга просто разрывал фланг и создавал преимущество для своей команды, а здесь этого не было», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».