У Александра Соболева 0 результативных действий в девяти матчах РПЛ за «Зенит»

В активе Александра Соболева в матчах РПЛ за «Зенит» 10 ударов по воротам (два из них в створ) с общей суммой ожидаемых голов xG 1,2. Также экс-нападающий «Спартака» отдал новым партнёрам шесть передач под удар, общий показатель ожидаемых результативных пасов составил 0,4 xA.