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У Александра Соболева 0 результативных действий в девяти матчах РПЛ за «Зенит»

Статистический оператор Opta Sports опубликовал статистику нападающего Александра Соболева в матчах Российской Премьер-Лиги после перехода из московского «Спартака» в петербургский «Зенит» в конце августа 2024 года.

Источник: Чемпионат.com

После оформления трансфера Соболев сыграл за сине-бело-голубых в девяти матчах чемпионата России, его суммарное игровое время составило 340 минут. В них форвард не отметился результативными действиями — на его счету 0 голов и 0 ассистов.

В активе Александра Соболева в матчах РПЛ за «Зенит» 10 ударов по воротам (два из них в створ) с общей суммой ожидаемых голов xG 1,2. Также экс-нападающий «Спартака» отдал новым партнёрам шесть передач под удар, общий показатель ожидаемых результативных пасов составил 0,4 xA.

23 ноября в выездном матче 16-го утра РПЛ с «Оренбургом» (1:0) Соболев вышел в стартовом составе, получил жёлтую карточку и был заменён в перерыве игры при счёте 0:0.

При этом в Кубке России Соболев сыграл в составе петербуржцев четыре матча, забил два гола и оформил один ассист.

Зенит