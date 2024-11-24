«Премиальных у нас нет». Валерий Карпин ответил на вопрос о мотивации «Ростова»

«Как можно мотивировать игроков, кроме премиальных, когда за первую пятёрку сложно зацепиться, а вниз уже не скатишься? Во-первых, для начала, премиальных у нас нет. Во-вторых, скатиться можно очень легко, мы видели примеры в прошлом году — у “Пари НН” было 20 с чем-то очков и спокойно себя абсолютно чувствовали, начали проигрывать и проигрывать, и потом не вылезти уже оттуда. Поэтому расслабляться с этой точки зрения нельзя, глядя ниже нас, условно. А если набрать ход, как мы в том сезоне весной — за пять игр 13 очков — можно ещё и наверх посмотреть, почему нет», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».