«Крылья Советов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Печенин, Ороз, Олейников, Бабкин, Мендес, Гарре, Дмитриев, Сергеев.
«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Уткин, Швец, Силва, Садулаев, Камило, Самородов.
После 15 сыгранных туров самарские «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Игоря Осинькина имеют в своём активе 27 очков. «Ахмат» набрал девять очков после аналогичного количества матчей. Команда находится на 15-й строчке.