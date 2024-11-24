Тихонов: это сейчас покер — какая‑то дикость, а раньше, ну забивал и забивал

— Помню, конечно. Скажем так: было и было. Что из этого делать что‑то великое? Я и восемь забивал, правда, не в Премьер‑Лиге. Я на такое внимания особо не обращал. Это сейчас какая‑то дикость, а раньше… Ну забивал и забивал, — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».