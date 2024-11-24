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«Факел» — «Динамо» М: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Сегодня, 24 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся воронежский «Факел» и московское «Динамо».

Источник: https://vk.com/pfcfakel

Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Марков, Каштанов.

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Кутицкий, Лаксальт, Чавес, Гладышев, Маухуб, Гомес.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 15 матчей. «Динамо» заработало 30 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.

Факел
Динамо