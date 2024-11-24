«Факел» — «Динамо» М: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 15 матчей. «Динамо» заработало 30 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.