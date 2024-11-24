Камбэком обернулся матч с дебютным голом Самородова в РПЛ

Игра прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил нападающий сборной Казахстана Максим Самородов, который вышел в стартовом составе грозненского «Ахмата». Однако хозяева смогли вырвать победу, благодаря голам Алиоса Ороса и Игоря Дмитриева.
Отметим, что сейчас самарцы поднялись на 12-ое место с 15 очками. У «Ахмата», идущего 15-ым осталось девять баллов.
Летом 2024 года Самородов подписал контракт с «Ахматом». До этого в 13 матчах за грозненцев нападающий забил один гол и сделал два ассиста.