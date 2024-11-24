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Камбэком обернулся матч с дебютным голом Самородова в РПЛ

Сегодня, 24 ноября, состоялся матч «Крыльев Советов» и «Ахмата» в рамках 16-го тура премьер-лиги России, передает Vesti.kz.

Источник: ФК "Ахмат"

Игра прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил нападающий сборной Казахстана Максим Самородов, который вышел в стартовом составе грозненского «Ахмата». Однако хозяева смогли вырвать победу, благодаря голам Алиоса Ороса и Игоря Дмитриева.

Отметим, что сейчас самарцы поднялись на 12-ое место с 15 очками. У «Ахмата», идущего 15-ым осталось девять баллов.

Летом 2024 года Самородов подписал контракт с «Ахматом». До этого в 13 матчах за грозненцев нападающий забил один гол и сделал два ассиста.

Крылья Советов
2:1
Первый тайм: 0:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
24.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Сергей Ташуев
Голы
Крылья Советов
Доминик Ороз
(Виктор Фелипе Мендес)
49′
Игорь Дмитриев
(Николай Рассказов)
88′
Ахмат
Максим Самородов
43′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Даниил Уткин
68′
Составы команд
Крылья Советов
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
58′
5
Доминик Ороз
19
Иван Олейников
28
Игорь Дмитриев
76′
34
Виктор Фелипе Мендес
13
Иван Сергеев
1
Иван Ломаев
72′
30
Сергей Песьяков
25
Кирилл Печенин
84′
3
Томас Галдамес
6
Сергей Бабкин
72′
21
Дмитрий Иванисеня
10
Бенхамин Гарре
84′
11
Роман Ежов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
55
Дарко Тодорович
85′
75
Надер Гандри
39′
95
Арсен Адамов
10
Лечи Садулаев
11
Силва Лима Исмаэл
15
Рейерс де Оливейра Камилу
20
Максим Самородов
23
Антон Швец
70′
5
Милош Шатара
47
Даниил Уткин
78′
14
Амин Талаль
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
5
10
Фолы
17
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
Ахмат