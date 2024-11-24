Кавазашвили: Карпин — как красивая женщина, кокетничает, говоря об уходе из «Ростова»

Перестанет ли Карпин теперь задумываться об отставке? Он мальчик такой у нас, как красивая женщина: может выкидывать какие-то номера, чтобы на него больше обращали внимание. Он играет с публикой, со специалистами, часто выбрасывает нечто такое, что может сделать только кокетка. Карпин кокетничает перед общественностью. Это его право, и он может себе это позволить, потому что он незаменимый главный тренер национальной команды. Другие у нас на этот пост не рассматриваются«, — сказал Кавазашвили “ВсеПроСпорт”.