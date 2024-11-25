«Ну уж больно бросается в глаза». Черчесов рассказал, в чем российский футбол уступает европейскому

«Был я вчера на матче ЦСКА — “Ростов” и скажу вам так… Ну уж больно бросается в глаза… Вот только что ты играл со сборными Австрии и Норвегии — скорость. Особенно переключение из обороны в атаку. Мы медленнее на порядок. Индивидуальное мастерство мы не берем, но на чужой половине теряешь мяч, пять секунд — уже мяч у тебя в воротах.