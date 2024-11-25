Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ну уж больно бросается в глаза». Черчесов рассказал, в чем российский футбол уступает европейскому

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов отметил низкие скорости в чемпионате России.

Источник: РИА "Новости"

«Был я вчера на матче ЦСКА — “Ростов” и скажу вам так… Ну уж больно бросается в глаза… Вот только что ты играл со сборными Австрии и Норвегии — скорость. Особенно переключение из обороны в атаку. Мы медленнее на порядок. Индивидуальное мастерство мы не берем, но на чужой половине теряешь мяч, пять секунд — уже мяч у тебя в воротах.

Это не хорошо и не плохо. Просто, наверное, сейчас я являюсь единственным тренером в России, который может это сравнить. В этом плане нам надо работать«, — приводит слова Черчесова “Матч ТВ”.

Казахстан
ЦСКА
Ростов
Премьер-лига: таблица и календарь