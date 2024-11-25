Давид Волк: В премьер-лиге скорости намного выше, чем в ФНЛ

Одним из главных открытий нынешнего сезона РПЛ стала игра вратаря махачкалинского «Динамо» Давида Волка. Уроженец Казани весной помог дагестанскому клубу впервые в истории выйти в премьер-лигу, а сейчас, после 16 туров, держаться в элитном дивизионе вне зоны вылета и переходных матчей. 23-летний голкипер пропустил всего 14 голов — меньше только у «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА.
Это привело к тому, что в ноябре Волка впервые вызвали в сборную России. Он не сыграл в матчах с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0), но оказался в заявке на вторую встречу. В интервью «Известиям» футболист поделился эмоциями от пребывания в сборной, оценил первую половину сезона для махачкалинского «Динамо» и рассказал, кто следующим из его клуба может быть вызван в национальную команду.
«Ставил цель попасть в сборную»
— Как оцените атмосферу в сборной?
— Всё замечательно. Атмосфера шикарная, ребята в команде все приветливые. Все образованные, что очень важно (улыбается). И все хорошие футболисты. Всё очень здорово — мне очень нравится. Надеюсь, ребятам тоже нравится мое поведение и отношение.
— Как относитесь к критике самой идеи проведения матча с Брунеем из-за слабости соперника? Что можно из этой игры извлечь для команды?
— Как говорил Валерий Карпин, самое главное — непосредственно наше отношение к этому матчу. Важно, как мы относимся к сопернику. Потому что к любому нужно в первую очередь относиться очень достойно. И самому выглядеть достойно на поле независимо от того, насколько сильна играющая против тебя команда.
— Каково было смотреть со стороны на стоявших в воротах в матче с Брунеем Илью Лантратова и Станислава Агкацева с учетом того, что первый вообще ни разу не вступил в игру, а второму только один раз пришлось отбивать мяч после удара соперника?
— Я думаю, любой матч для вратаря в какой-то степени сложный. И нужно быть всегда в игре. С чем Илья и Станислав справились.
— Как бы отреагировали, скажи вам кто год назад, когда вы играли в первой лиге, что довольно скоро будете вызваны в сборную? Поверили бы в такое?
— Не сильно удивился этому вызову в сборную, так скажем. Цели такие перед собой ставил. И, можно сказать, их достиг.
— Вы начинали в «Рубине», когда там работал Виталий Кафанов, нынешний тренер вратарей сборной России. Сейчас по профессиональным и человеческим качествам он отличается от себя самого времен работы в Казани?
— Как человек он остался таким же добрым и отзывчивым. А как тренер стал только лучше.
— Требования Кафанова к вратарям тогда, в штабе Курбана Бердыева в «Рубине», и в нынешнем штабе Валерия Карпина в сборной идентичны?
— С точки зрения вратарского мастерства всё как было, так и осталось. Но добавилась функция игры ногами, что очень нужно в нынешнем футболе. Поэтому данному компоненту уделяется больше времени.
«Результаты “Динамо” относительно неудовлетворительные»
— Когда в первой половине прошлого сезона Бердыев возглавлял махачкалинское «Динамо», он участвовал в работе с вратарями? Чувствовалось влияние на него многолетнего сотрудничества с Кафановым?
— Да, он тоже участвовал в тренировках вратарей. Потому что у него есть опыт общения и работы с Виталием Витальевичем. И Курбан Бекиевич очень много понимает в этом, поэтому много нам подсказывал и помогал.
— Каково вам было ехать на матчи сборной с ее логистикой, с поездками на поездах в Краснодар и из него?
— Реалии таковы, ничего с этим не сделать. Остается только принять. Всё в порядке.
— Как оцените шансы на то, что РФС организует матч сборной России в Махачкале? Если это будут игры с командами уровня Кубы и Брунея, посещаемость будет такая же, как на аналогичных встречах в Волгограде и Краснодаре?
— Абсолютно в этом уверен. Если стадион расширят (вместимость «Анжи Арены» в Каспийске составляет 28 тыс. зрителей. — «Известия»), то еще больше народу придет.
— Кто вслед за Валентином Пальцевым и вами может быть вызван в сборную России из махачкалинского «Динамо»?
— Пусть это будет Гамид Агаларов.
— С кем успели подружиться в сборной?
— С некоторыми ребятами был знаком и раньше. А если брать тех, кого увидел впервые, то, конечно, с вратарями. Станислав Агкацев, Илья Лантратов, Александр Максименко — все прекрасные люди и прекрасные товарищи.
— Верите, что дождетесь момента, когда вас вызовут в сборную России на официальный матч, после того как будет снят бан на ее участие в международных соревнованиях?
— Ради этого и тружусь.
— Как оцените результаты махачкалинского «Динамо» в первом круге чемпионата России?
— Относительно неудовлетворительные. Хотелось бы лучше.
— За полгода в РПЛ какой новый опыт для себя извлекли? Чем для вратаря премьер-лига сложнее ФНЛ?
— Всё дело в скорости. В РПЛ она намного выше.
— Вратарское прошлое главного тренера «Динамо» (Махачкала) Хасанби Биджиева влияет на вас?
— Не слишком часто приходится обсуждать с ним вратарские темы, но он всё понимает в этом деле и где-то может подсказать. Но не более. В остальном он полностью доверяет работу с нами нашему тренеру вратарей.
«Шанс заиграть в “Рубине” был, но помешала травма»
— Что помешало заиграть в «Рубине»? Были ли шансы пробиться в основу в Казани?
— В 17 лет я подписал свой первый профессиональный контракт с «Рубином». Думаю, где-то тогда был шанс заиграть в Казани, но помешала травма.
— В Дагестане ощущается, что многие болельщики по-прежнему живут временами звездного «Анжи», когда за него играли Самуэль Это’О, Юрий Жирков, Роберто Карлос и другие звезды?
— Еще остались некоторые люди, которые держат в голове прошлое. Но всё равно «Динамо» — это новая история. И все пытаются перестроиться.
— Местная публика уже привыкла болеть за такой клуб с гораздо менее звездными именами, как ваш?
— Даже не знаю… Но болеет за нас очень много людей. За что мы им очень благодарны.
— Арсен Адамов рассказывал, как после перехода в «Ахмат» Дениса Глушакова инструктировал его касательно местных обычаев в Грозном. В частности, не ходить по улице в рубашке или футболке с коротким рукавом. В Махачкале у вас есть подобные ограничения? Или в Дагестане к этому проще относятся, чем в Чечне?
— Не думаю, что где-то в чем-то нас ограничивают. Но правила в каждом регионе свои. Стараемся им следовать, но трудностей никаких не возникает.
— В ближайшие годы планируете выступать за махачкалинское «Динамо» или есть амбиции попасть в клуб побогаче с перспективами борьбы за титулы?
— Всегда хочется двигаться только вперед и выступать на более высоком уровне. Когда эти предложения будут, тогда будем думать. Надеюсь, что они будут.
Алексей Фомин