Давид Волк: В премьер-лиге скорости намного выше, чем в ФНЛ

Это привело к тому, что в ноябре Волка впервые вызвали в сборную России. Он не сыграл в матчах с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0), но оказался в заявке на вторую встречу. В интервью «Известиям» футболист поделился эмоциями от пребывания в сборной, оценил первую половину сезона для махачкалинского «Динамо» и рассказал, кто следующим из его клуба может быть вызван в национальную команду.