Активированный Угальде: покер нападающего помог «Спартаку» поправить дела

— Сказалось отсутствие должного опыта у молодого состава «Локомотива» и молодого главного тренера, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Было полное безрассудство на поле, усугубившееся после первых голов «Спартака». «Железнодорожники» побежали сломя голову отыгрываться, оказались пойманы на контратаках и пропустили еще. И во втором тайме, когда удалось сократить разрыв в счете до 2:3, вместо того чтобы гнуть линию дальше и спокойно играть, они на эмоциях вновь слишком пошли вперед, желая побыстрее сравнять счет. В итоге пропустили, сведя на нет всё то, что сделали в первые 20 минут второго тайма. В итоге случился провал, но делать трагедии из него я бы на месте «Локомотива» не стал. Для Галактионова и игроков это полезный опыт, из которого надо сделать правильные выводы. Тогда команда продолжит прогрессировать и бороться за медали.