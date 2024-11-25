Активированный Угальде: покер нападающего помог «Спартаку» поправить дела

Четыре гола нападающего «Спартака» Манфреда Угальде позволили красно-белым разгромить московский «Локомотив» в дерби в рамках 16 тура чемпионата России по футболу и вернуться в гонку за медали. Одержав четвертую победу подряд в РПЛ, подопечные Деяна Станковича оказались всего в трех очках от третьего места, которое по-прежнему занимают «железнодорожники». Между тем, петербургский «Зенит» вернул себе лидерство, на последних секундах вырвав победу над аутсайдером «Оренбургом» (1:0). Сине-бело-голубые воспользовались осечкой «Краснодара», упустившего в гостях победу над «Химками» (2:2). Продолжается кризис московского ЦСКА, проигравшего дома «Ростову» (1:2).
«Спартак» — «Локомотив»
То, что у «Локо» начинает всё валиться из рук, стало понятно на 10-й минуте, когда из-за кошмарной ошибки Ильи Лантратова «Спартак» открыл счет. Вратарь принял пас назад от партнера по команде и попытался вынести мяч подальше от своей штрафной площади, но попал в Манфреда Угальде, от которого тот отскочил в ворота.
До перерыва коста-риканский нападающий забил еще два гола. Счет мог быть еще крупнее, но Кристофер Мартинс попал в перекладину, а Маркиньос пробил мимо ворот при выходе один на один с Лантратовым. Лишь в середине первого тайма «Локомотив» очухался. И перед перерывом мог забить первый гол, но мяч после удара Дмитрия Воробьева попал в штангу.
В первые 20 минут второго тайма «железнодорожники» возродили интригу. Благодаря голам Сергея Пиняева и Жерзино Ньямси отставание в счете сократилось до минимума. Но вместо того чтобы развить успех, подопечные Михаила Галактионова на 73-й минуте позволили Угальде забить четвертый гол. Это первый покер футболиста «Спартака» в чемпионате России с осени 1998 года, когда аналогичную результативность в матче с «Тюменью» (7:0) продемонстрировал Александр Ширко.
А на 80-й минуте Эсекьель Барко забил пятый гол в ворота «Локо». Теперь «Спартак» сократил отставание от «Локомотива» до трех очков. «Железнодорожники» продолжают идти третьими, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.
— Сказалось отсутствие должного опыта у молодого состава «Локомотива» и молодого главного тренера, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Было полное безрассудство на поле, усугубившееся после первых голов «Спартака». «Железнодорожники» побежали сломя голову отыгрываться, оказались пойманы на контратаках и пропустили еще. И во втором тайме, когда удалось сократить разрыв в счете до 2:3, вместо того чтобы гнуть линию дальше и спокойно играть, они на эмоциях вновь слишком пошли вперед, желая побыстрее сравнять счет. В итоге пропустили, сведя на нет всё то, что сделали в первые 20 минут второго тайма. В итоге случился провал, но делать трагедии из него я бы на месте «Локомотива» не стал. Для Галактионова и игроков это полезный опыт, из которого надо сделать правильные выводы. Тогда команда продолжит прогрессировать и бороться за медали.
«Химки» — «Краснодар»
Перед паузой на игры сборных «Краснодар» сыграл вничью в гостях с казанским «Рубином» (1:1), прервав свою 11-матчевую победную серию. Теперь ему предстояло ехать в Химки. Местный клуб в этом сезоне уже дважды дома отбирал очки у лидеров. В августе именно в Подмосковье потерял первые очки в чемпионате «Зенит» (1:1), до этого громивший всех подряд.
Более того, по игре «Химки» тогда были ближе к победе. И не выиграли только из-за того, что реализовали только один голевой момент, а в концовке встречи позволили «Зениту» сравнять в единственной успешной атаке. А в октябре подопечные Франка Артиги смогли победить на своем поле «Локомотив» (2:0).
С другими соперниками очки им удается набирать гораздо сложнее, но «Краснодару» они тоже дали бой. И сумели сохранить нулевой счет по итогам первого тайма. Сразу после перерыва гости вышли вперед за счет гола Жоау Батчи. Всё шло к победе «быков», но в концовке их ждало двойное разочарование. На 84-й минуте Александр Руденко сравнял счет. Через две минуты Юрий Газинский вновь вывел «Краснодар» вперед.
Но уже в компенсированное время хозяева получили право на пенальти, реализованный Лукасом Верой. «Краснодар» теперь отстает на одно очко от «Зенита». «Химки» по-прежнему находятся на 13-м месте в зоне переходных матчей.
— Игра чуть-чуть раскрылась в концовке матча. Вышедшие в нашей команде на замену игроки немного добавили свежести, — объяснил «Известиям» полузащитник «Химок» Бутта Магомедов. — Руденко классно реализовал свой момент. И после этого нам полегче стало. Мы поверили в свои силы. Думаю, результат матча закономерен. В первом тайме выстояли, сумели не пропустить. За счет чего отбираем очки у троих лидеров? Наверно, нам легче играть с командами, которые больше атакуют. У нас больше возможностей играть на контратаках. С командами из нижней части таблицы нам приходится больше играть первым номером, тяжелее что-то создать, и на контратаках нас ловят.
«Оренбург» — «Зенит»
Мало кто предполагал, что аутсайдер чемпионата даст бой потенциальному лидеру. «Оренбург» начал турнир с домашней победы над «Спартаком» в первом туре (2:0), но с тех пор не выиграл ни разу. Даже октябрьская смена главного тренера не дает эффекта — пришедший вместо Давида Деограсии Владимир Слишкович в своем дебютном матче добился домашней ничьей с самарскими «Крыльями Советов» (2:2), отыгравшись с 0:2 и сравняв счет на последних секундах встречи.
Но это набранное очко пока остается единственным для «Оренбурга» при боснийском специалисте. Дальше команда стала уже проигрывать в концовках — так случилось в домашнем матче с «Рубином» (1:2) и выездном с махачкалинским «Динамо» (1:2), где соперники забивали на последних минутах. А выезд к «Краснодару» закончился безнадежным разгромом (0:4).
Против «Зенита» «Оренбург» был близок к тому, чтобы добиться ничейного исхода даже при том, что с 38-й минуте играл в меньшинстве после удаления Александра Коваленко. Но главный тренер гостей Сергей Семак сделал удачную замену на 79-й минуте, выпустив Александра Ерохина. 35-летний полузащитник неоднократно демонстрировал умение забивать решающие голы.
На шестой компенсированной ко второму тайму минуте Нуралы Алип удачно навесил во вратарскую, и Ерохин головой расстрелял ворота хозяев. Это позволило «Зениту» выйти на первое место. «Оренбург» проиграл четвертый матч подряд. Он не выигрывает уже 15 туров подряд. И занимает последнее 16-е место в таблице, отставая на четыре очка от 14-го, дающего право через переходные матчи побороться за сохранение прописки в РПЛ.
ЦСКА — «Ростов»
Вторая половина осени пока получается провальной для ЦСКА. Сначала была домашняя ничья с воронежским «Факелом» (0:0), где армейцы были по игре не лучше одного из аутсайдеров чемпионата. Затем случился проигрыш в дерби со «Спартаком» (0:2), в котором красно-синие почти ничего не создали в атаке.
Дальше случилась тяжелая выездная победа над «Крыльями Советов» (2:1). ЦСКА забил решающий гол в концовке встречи, но незадолго до этого двойной сэйв вратаря Игоря Акинфеева позволил им избежать поражения. Пребывавшие в жестком кризисе самарцы выглядели гораздо лучше.
«Ростов» только недавно оправился от кризиса. Перед паузой на игры сборных подопечные Валерия Карпина выиграли дома у «Химок» (3:1), прервав серию из семи матчей без побед в чемпионате. Интересно, что весь основной тренерский штаб донского клуба две недели был вне команды, так как Карпин, его ассистент Виктор Онопко и тренер вратарей Виталий Кафанов работали со сборной, готовя ее к товарищеским матча с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).
Тем не менее, это не помешало «Ростову» хорошо подготовиться к выезду в Москву. ЦСКА забил быстрый гол — с передачи Тамерлана Мусаева отличился Келлвен. Но ближе к концовке гости всё больше стали владеть инициативой. В результате дубль Егора Голенкова на 77-й и 89-й минутах позволил им одержать волевую победу, закрепившись на восьмом месте. Армейцы остаются шестыми и уже на 12 очков отстают от третьего.
— Считаю, что второй тайм мы провели намного лучше соперника, — заявил «Известиям» Виталий Кафанов. — В первом тайме пропустили быстрый гол, потом у армейцев было несколько моментов — два из них точно стопроцентные, чтобы забить, но Рустам Ятимов (вратарь «Ростова». — Ред.) выручил, не позволил сопернику увеличить преимущество. Тем самым оставил нам надежду на хороший результат, а там уже мы его добились.
«Факел» — «Динамо» (Москва)
С середины октября у «Факела» была беспроигрышная серия из пяти матчей, позволившая ему выбраться из зоны вылета. Но обилие ничьих не позволяет ему пока покинуть зону переходных матчей. К тому же, перед паузой на игры сборных серия прервалась из-за обидного выездного поражения от «Локомотива», когда решающий гол был пропущен в самой концовке (1:2).
Против московского «Динамо» домашняя игра также была качественной для воронежцев. Весь первый тайм они владели преимуществом, но либо не реализовывали моменты, либо не доводили дело до удара. А гости едва ли не при первом же приближении к чужой штрафной забили — на 26-й минуте Даниил Фомин дальним выстрелом удачно попал в дальний угол ворот «Факела».
После перерыва отличный момент был у «Динамо», когда Роберто Фернандес оказался совершенно один в чужой вратарской, но из убойной позиции пробил выше ворот. А в остальном скорее «Факел» был близок к тому, чтобы сравнять, но несколько блестящих сэйвов вратаря бело-голубых Игоря Лещука позволили его команде долго держать победный счет. И всё же перед финальным свистком Николай Гиоргобиани смог замкнуть навес Андрея Ивлева и спасти хозяев от поражения. Динамовцы остаются в трех очках от третьего места. «Факел» нарастил отрыв от зоны вылета до четырех баллов. Два очка его отделяет от 12-й строчки, спасающей от переходных матчей.
Также в прошедшем туре состоялось еще три матча. Казанский «Рубин» разгромил на своем поле тольяттинский «Акрон» (3:0). Самарские «Крылья Советов» одержали в родных стенах волевую победу над грозненским «Ахматом» (2:1). А «Пари Нижний Новгород» сыграл дома вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0).
Алексей Фомин