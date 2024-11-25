Титов — о Соболеве: «Не осуждаю. Это для меня переход в “Зенит” был бы дикостью!»

— Давайте начнем с того, что у Соболева есть окружение, которое ему советует, как надо поступить. Второе, Соболев — не коренной спартаковец. Это не Ширко, который был в системе клуба с семи лет. Соболев родом из Барнаула, и наша команда была для него одним из этапов в карьере. Так что я его не критикую за этот переход. Сделал вот такой выбор. Ему посоветовали перейти в «Зенит». Я сейчас даже не буду обсуждать финансовую сторону вопроса. Но ведь было сказано, что Александр уходит в питерский клуб за чемпионством. Так?