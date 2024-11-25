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Футболист из Панамы пожаловался на погоду в России: «Нигде не видел такого мороза»

Панамский «Химок» и сборной Панамы Эдгардо Фаринья признался, что ему тяжело привыкнуть к непростым погодным условиям в России.

Источник: Sport24

Накануне «Химки» дома сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2) в матче 16-го тура РПЛ. Во время игры, проходившей на стадионе «Арена Химки», шел снег.

"Тяжело играть в такую погоду. Когда бежишь, снег попадает в глаза, и ты слепнешь на поле.

На самом деле очень тяжело привыкнуть к холоду. Мне остается только адаптироваться к нему, хоть это и сложно.

Не знаю, с чем это можно сравнить. Нигде не видел такого мороза. Здесь самая холодная погода", — сказал Фаринья в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

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