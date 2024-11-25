Титов: У «Зенита» есть чемпионский дух. Есть ли он у «Краснодара»?

— Думаю, смогу ответить на этот вопрос после гостевого матча с «Краснодаром». Давайте двигаться поэтапно. Следующий тур многое прояснит. Пока восемь очков — отрыв довольно приличный. И нужно учитывать важный фактор: «Зенит» умеет дожимать соперников, даже если игра не складывается. Питерцы вырвали три очка в концовке встречи с «Оренбургом». А это уже чемпионский дух. Ту я понимаю о чем говорю. Есть ли такой дух у «Краснодара»? Пока до конца не ясно.