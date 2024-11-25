Лучший матч Угальде и Маркиньоса, худший — Батракова. 10 наблюдений по матчу «Спартак» — «Локомотив»

10. «Спартак» и «Локомотив» перед завершением этой части чемпионата ожидают поездки в Краснодар. Поэтому любопытно, какое сопротивление обе команды смогут показать в матче против одного из лидеров чемпионата. Тем более что это может радикально поменять расклады в чемпионской гонке (у «Зенита» идеальный календарь в 18-м и 19-м турах). Я бы не стал закапывать «Локомотив», поскольку у железнодорожников есть закономерность — они плохо выходят после паузы на сборные: например, после октябрьской проиграли «Химкам», но это не помешало позже провести мощную игру против «Зенита» в Санкт-Петербурге. По «Спартаку» все еще интереснее. Команда, которую не пинал только ленивый, превращается в самый играющий коллектив в концовке отрезка. Но лично у меня нет никаких гарантий, что в Краснодаре все это продолжится, поскольку краснодарцы в родных стенах с лидерами играют очень мощно. Да и вообще пока в чемпионате не проигрывали.