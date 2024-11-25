Знаменитый комментатор Генич выпил и подставил футболиста. Повезло не попасть на жесткий штраф

Один из предметов для спора между Артемом Дзюбой и Константином Геничем — футбольная карьера комментатора. «Как говорит классик Станислав Черчесов, “если он играл, то я творил”, — заявил Дзюба в недавнем интервью “Матч ТВ”. — Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит!».
Генич ответил у себя в телеграм-канале: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком».
Генич провел около восьми лет в академии «Спартака», а после поиграл за ряд российских и иностранных клубов — например, за латвийский «Вентспилс» и «Маккаби Ахи» из Назарета.
Главным достижением Генича-футболиста принято считать гол воронежскому «Факелу» осенью 2003 года — благодаря ему пермский «Амкар» вышел в Премьер-лигу. Правда, сам Константин в РПЛ так и не сыграл из-за травмы: порвал «кресты» в товарищеской игре с Тулой.
То непростое время сам Константин вспоминал так:
«После пятой операции я приехал домой и пошел на футбол, “Амкар” играл с ЦСКА. Выходить из дома мне было нельзя, но так хотелось посмотреть на ребят в этом матче. Это вызвало осложнение, у меня резко стало опухать колено. Немцы сказали, что это была не инфекция (хотя я думаю, что именно инфекция, которую мне врачи занесли в Германии), а неправильная реакция организма на препарат. Врач, который меня оперировал, сказал, что он сделал более 10 тысяч операций и что мой случай — первый в его карьере.
После этого осложнения мне пришлось ехать в Германию, я еле-еле на костылях до них добрался. Меня положили в больницу, сделали одну операцию, через день еще одну. И после седьмой операции, лежа в больнице, я уже не мог сдержать слез. Потому что я не мог ни есть, ни пить, похудел килограмм на восемь. Врачи мне говорили, что цвет моего лица мало отличается от цвета белых стен палаты".
Многие экс-одноклубники Константина уверены: тяжелая травма не дала Константину полностью реализовать свой немалый талант. Защитник «Амкара», а ныне главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью Sport24 вспоминал о совместной игре с Геничем:
«У нас тогда не было звезд, но был очень крутой коллектив, вера в друг друга. Чем-то похоже на нынешний “Факел”. А Костя на самом деле очень круто играл в футбол. Мне по-человечески жаль, что травма помешала ему сыграть в Премьер-лиге.
Генич — блестящий футболист: очень умный, техничный, с поставленным ударом. Ему так все легко давалось! Меня всегда бесило, что у него было тяжело отобрать мяч. Он своими кривоножками вправо, влево, голова в одну сторону, мячик — в другую. Не любил против него играть, всегда хотелось зарядить ему по ногам в такие моменты!".
Еще одну историю про Генича Sport24 рассказал Алексей Попов — настоящая легенда пермского «Амкара». Правда, в рассказе Попова Генич предстает не только как талантливый футболист, но и как заядлый тусовщик:
— Костя был важным игроком центра поля — раздавал диагонали направо и налево, руководил игрой. Короче — как Пирло! (Смеется.) С Геничем у меня есть одна прикольная история.
— Так.
— Мы как-то ехали из ресторана — Костя выпил, поэтому за рулем его машины был я. Стоим на светофоре прям перед моим домом. На дворе глухая ночь, дороги пустые. Подумал про себя: «Никого ведь нет — неужели я не могу проехать на красный?» Только тронулся, и сзади зажглись мигалки гаишников.
— Капец!
— Хорошо, что они нас узнали — получилось отмазаться. Ехать на красный свет, так еще и на чужой машине, — не самая лучшая затея (улыбается).
Николай Соников