Знаменитый комментатор Генич выпил и подставил футболиста. Повезло не попасть на жесткий штраф

«После пятой операции я приехал домой и пошел на футбол, “Амкар” играл с ЦСКА. Выходить из дома мне было нельзя, но так хотелось посмотреть на ребят в этом матче. Это вызвало осложнение, у меня резко стало опухать колено. Немцы сказали, что это была не инфекция (хотя я думаю, что именно инфекция, которую мне врачи занесли в Германии), а неправильная реакция организма на препарат. Врач, который меня оперировал, сказал, что он сделал более 10 тысяч операций и что мой случай — первый в его карьере.