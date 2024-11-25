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Игрок «Зенита» Алип отреагировал на интерес от «Манчестер Юнайтед»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и национальной команды Казахстана Нуралы Алип высказался об интересе к нему со стороны английского «Манчестер Юнайтед».

Источник: Чемпионат.com

— Когда мы увидим твоё противостояние с Эрлингом Холандом в манчестерском дерби?

— Как говорится, поживём — увидим.

— Ты поверил в информацию про интерес «Манчестер Юнайтед»?

— Мне не интересно было. Я же здесь нахожусь [в «Зените»]. Это агенты решают, а не я, — сказал Алип в интервью на канале «Вынеси мяч!».

В нынешнем сезоне Алип сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 3 млн.

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