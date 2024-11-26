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Алип сделал признание о «переходе» в «Манчестер Юнайтед»

Защитник сборной Казахстана и питерского «Зенита» Нуралы Алип высказался о приглашении в английский «Манчестер Юнайтед», сообщают Vesti.kz.

Источник: Спорт-Экспресс

В этом году появилась информация о том, что Алипом интересуется «красные дьяволы». Ее подтвердил председатель наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев. Но продолжения эта история не получила.

— Когда мы сможем увидеть противостояние Холанд — Алип в АПЛ?

— Как говорится, поживем — увидим., — заявил Алип в интервью «Вынеси мяч!».

— Ты поверил в информацию про интерес «Манчестер Юнайтед»?

— Мне неинтересно было. Я же здесь нахожусь. Это агенты решают, а не я.

Алип играет за «Зенит» с 2022 года. В составе команды он выигрывал чемпионат и Кубок России.

Зенит
Манчестер Сити