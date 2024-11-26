«Факел» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо»

Воронежцы просят рассмотреть эпизод на 45-й минуте матча, в котором арбитр Артём Чистяков не назначил пенальти в ворота гостей. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС. Встреча проходила в воскресенье, 24 ноября, и завершилась вничью — 1:1.