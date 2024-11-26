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Алипу пообещали 20 миллионов в «Зените»: известны условия

Футболисты петербургского «Зенита» могут рассчитывать на внушительные премиальные за успешные матчи против московского «Спартака», сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Зенит"

По информации журналиста Ивана Карпова, опубликованной в соцсетях, победа над «красно-белыми» принесет каждому игроку «сине-бело-голубых», в том числе и защитнику сборной Казахстана Нуралы Алипу по пять миллионов рублей (свыше 23 миллионов тенге).

Отметим, что в первом круге РПЛ «Зенит» сыграл со «Спартаком» вничью — 0:0. В рамках чемпионата России соперники сыграют 2 марта 2025 года.

Кроме того, бонусы предусмотрены и за победы над другими сильными соперниками: за успехи в матчах с «Краснодаром», «Динамо», ЦСКА и «Локомотивом» футболисты получают по два миллиона рублей (почти 9,5 миллионов тенге).

«Краснодару» «Зенит» в первом круге уступил со счетом 0:2, с «Локомотивом» в первом круге была ничья — 1:1, «Динамо» и ЦСКА были обыграны со счетом 1:0, Алип принял участие в матче с «армейским» клубом.

В недавнем матче РПЛ команда Сергея Семака минимально обыграла «Оренбург» со счетом 1:0. После 16 туров чемпионата петербуржцы уверенно лидируют в таблице, набрав 39 очков.

Зенит