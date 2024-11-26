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Георгий Джикия дал совет не забивавшему в РПЛ за «Зенит» Александру Соболеву

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия высказался о ситуации вокруг нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева.

Источник: Чемпионат.com

По словам Джикии, форварду, который до сих пор не отличился за сине-бело-голубых в рамках РПЛ, нужно не сдаваться и двигаться вперёд.

«Как выступать Соболеву в такой ситуации? Не сдаваться и двигаться вперёд!» — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Соболеву 27 лет, к «Зениту» Александр присоединился в летнее трансферное окно — 2024. В 10 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона нападающий не забил ни одного мяча и не сделал ни одной результативной передачи. Ранее и Александр Соболев, и Георгий Джикия выступали за московский «Спартак».

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