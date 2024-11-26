Георгий Джикия дал совет не забивавшему в РПЛ за «Зенит» Александру Соболеву

Соболеву 27 лет, к «Зениту» Александр присоединился в летнее трансферное окно — 2024. В 10 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона нападающий не забил ни одного мяча и не сделал ни одной результативной передачи. Ранее и Александр Соболев, и Георгий Джикия выступали за московский «Спартак».